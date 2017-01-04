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Oda Başkanlarından Kaymakam Akkoyun’a hayırlı olsun ziyareti

Elbistan’da faaliyet gösteren meslek odalarının temsilcileri, Kaymakam Tuncay Akkoyun’u makamında ziyaret ederek, yeni Hükümet Konağı’nın hayırlı olması temennisinde bulundular.

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Oda Başkanlarından Kaymakam Akkoyun’a hayırlı olsun ziyareti

Elbistan’da faaliyet gösteren meslek odalarının temsilcileri,  Kaymakam Tuncay Akkoyun’u makamında ziyaret ederek, yeni Hükümet Konağı’nın hayırlı olması temennisinde bulundular.

Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Berberler ve Kuaförler Odası, Terziler Odası, Tamirciler Odası, Bakkallar Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Marangozlar Odası’nın başkan ve temsilcilerinden oluşan heyet, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’u makamında ziyaret etti.

Oda başkanları ve temsilcileri, ilçeye kazandırılan yeni Hükümet Konağı’ndaki özverili çalışmalarından dolayı Kaymakam Akkoyun’a teşekkür etti.

Oda başkanları ve temsilcileri, “Sayın Kaymakamımızın, yeni Hükümet Konağı’nın projesinden tamamlanmasına kadar ciddi gayretleri oldu. Kısa bir süre içerisinde ilçemize yakışan Hükümet Konağı binası tamamlanmış oldu. Mimarisi ve özellikleri açısından da ilçemize özgü bir yapısı var.  Memleketimize hayırlı olsun. Hayırlı hizmetlerde kullanılsın inşallah. Önümüzdeki günlerde de meydan projesi yapılacağını biliyoruz. İnşallah o çalışmanın tamamlanmasıyla ilçemiz önemli bir kazanım daha elde etmiş olacak. Emeği geçen tüm ilgilere teşekkür ediyoruz” dediler.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

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