Öçal, yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde inceleme yaptı

Elbistan’da sağlık alanındaki yatırımların en önemlilerinden biri olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yeni binasındaki inşaat çalışmaları devam ediyor. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, 33 ünitten oluşacak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde inceleme yaptı. Öçal’a, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Hasan Sungur, İl Kadın Kolları Başkanımız Gül Çitil, Kadın Kolları İlçe Başkanı Dilek Çevik ile Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cuma Öztunç eşlik etti. Öçal, Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Alparslan Saydam’dan binadaki çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, inceleme sonrasında yaptığı değerlendirmede, yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin en kısa sürede Elbistan ve bölge halkına hizmet verebilmesi için büyük çaba harcandığına işaret etti.