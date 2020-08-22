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Öçal, yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde inceleme yaptı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öcal, yapımında sona yaklaşılan yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binasında incelemelerde bulundu.

Öçal, yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde inceleme yaptı
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Elbistan’da sağlık alanındaki yatırımların en önemlilerinden biri olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yeni binasındaki inşaat çalışmaları devam ediyor. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, 33 ünitten oluşacak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde inceleme yaptı. Öçal’a, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Hasan Sungur, İl Kadın Kolları Başkanımız Gül Çitil, Kadın Kolları İlçe Başkanı Dilek Çevik ile Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cuma Öztunç eşlik etti. Öçal, Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Alparslan Saydam’dan binadaki çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, inceleme sonrasında yaptığı değerlendirmede, yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin en kısa sürede Elbistan ve bölge halkına hizmet verebilmesi için büyük çaba harcandığına işaret etti.

Yeni binanın açılması ile birlikte Elbistan’ın bu alanda da bir merkez haline dönüşeceğini belirten Öçal, “Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizi inceleyerek, başhekim Alparslan Saydam Bey'den bilgiler aldık. Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.







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