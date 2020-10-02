Nurhak’taki HES’e ‘ÇED gerekli’ kararı

Nurhak’ta Umutlu Mahallesi sınırlarında özel bir firma tarafından Göksu Deresi ve yan kollarının üzerinde kurulması planlanan Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesi için başlatılan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci devam ediyor. Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesinin toplam kurulu gücü 6,892 MWe olacak. Projede yıllık olarak 17,422 GWh enerji üretimi gerçekleştirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında Bulgurdere Regülatörleri, Daçu Regülatörü, Ayranpınar Regülatörü, cebri borular, Bulgurdere ve Ayranpınar santral binası, şantiye alanlarında çalışmalar yapılacak.

Planlanan Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesinin bölgede tarım, hayvancılık ve doğaya zarar vereceği düşüncesiyle projeden vazgeçilmesini isteyen vatandaşlar, girişimlerini sürdürüyor. 2.HES projesine karşı çıkan Nurhaklı vatandaşlar, “2.HES, Göksu’nun ve doğanın ölüm fermanı olur. Göksu’ya ve Nurhak’a dokunma’ şeklindeki çağrıları ile hidroelektrik santral projesine karşı çıktıklarını dile getiriyor. Hidroelektrik santrali, doğanın kalbine saplanmış bir bıçak olarak nitelendiren vatandaşlar, tarım arazileri ve çayda yaşayan mercan alasının susuz kalacağını vurguluyor.