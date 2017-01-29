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Nurhak’taki hasta ambulans helikopterle Elbistan’a getirildi

Nurhak ilçesinde akşam saatlerinde rahatsızlanan 63 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Elbistan’a getirildi.

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Nurhak’taki hasta ambulans helikopterle Elbistan’a getirildi
 Nurhak ilçesinde akşam saatlerinde rahatsızlanan 63 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Elbistan’a getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Nurhak ilçesine bağlı Seyitaliler Mahallesi Kartepe mevkiinde oturan 63 yaşındaki Hatice Güzel isimli kadın, kalp krizi geçirdi. Yakınları, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Ancak, kar nedeniyle yolların kapalı olması ambulansın hastaya ulaşmasına engel oldu. Durum hemen Sağlık Bakanlığı’na iletildi. Güzeldi hastaneye yetiştirmek için zamanla yarış başladı. Kötü hava şartlarına rağmen Malatya’dan ambulans helikopter havalandı. Kısa sürede Nurhak’a ulaşan helikopter, Hatice Güzel’i alarak Elbistan’a getirdi. Sentetik çim saha yakınlarına inen ambulans helikopterden alınan Güzel’ Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen Hatice Güzel’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Güzel’i hastaneye ulaştıran ambulans helikopter ise Malatya’daki kötü hava şartlarından dolayı geceyi Elbistan’da geçirdikten sonra öğle saatlerinde tekrar havalandı.

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