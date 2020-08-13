Nurhak’taki alüminyumun ve demir madenine ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı

Nurhak ilçesine bağlı Pınarbaşı ilçesi ile Barış Mahalleleri arasında kalan Bağlıca, Kuşluk, Bağırsağın Deresi, Körteşin Yazı mevkiinde tespit edilen demir ve alüminyum rezervinin, özel bir firma tarafından çıkarılması planlanıyor. Proje kapsamında toplam rezervin 4 milyon 674 bin ton olarak öngörülüyor. 231 dönümlük maden sahasından açık ve kapalı işletme metodu ile yılda toplam 100 bin ton maden üretimi yapılması planlanıyor. Maden ocağının işletilmesi sırasında 10 personelin çalışması öngörülürken bu personellerin de mümkün olduğunca civar yerleşim yerlerinden temini sağlanacak proje kapsamında maden ocağında yılda 8 ay, ayda 26 gün, günde 8 saat çalışma süresi şeklinde çalışma planı oluşturulacak. Faaliyet sahasında yapılacak olan üretimde basamaklar oluşturularak açık işletme yöntemi ve gerekli görülmesi durumda kapalı ocak işletmeciliği uygulanacak. Açık işletmede iş makinelerinin sökemeyeceği sertlikteki alanlarda patlatma işlemi yapılarak malzeme gevşetilecek ve daha sonra söküm işlemi tamamlanacak. Kapalı ocak işletmeciliğinde ise galeri patlatması ile ilerleme sağlanacak.

Söz konusu maden sahasından alüminyum metalinin hammaddesi olan boksit, genellikle çelik üretiminde kullanılan tek mineral olması niteliği ile bilinen hematit ve değişen bileşimde hidratlanmış demir oksit-hidroksitlerin bir karışımından oluşan bir demir cevheri olan limonit çıkarılacak. Maden sahasında açık ve kapalı işletme metodu ile yılda toplam 100 bin üretimi yapılması planlanıyor. Söz konusu sahanın, bu kapasiteye ulaşması halinde 47 yıl işletilmesi düşünülüyor.

İlçenin toprakları altındaki bu rezervin ekonomiye kazandırılması için başlatılan ÇED süreci çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sunulan dosyayı inceledi. Maden yatırımı ile ilgili olarak hazırlanan dosyaya Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir kararı verildi. Karar, bakanlığın internet sitesinden yayımlandı.