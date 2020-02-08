Nurhak’ta yeni yapılacak HES’lere karşı toplantı

Nurhak ilçesi sınırlarında yer alan Göksu Çayı üzerine 3 adet daha hidroelektrik santral (HES) yapılması planlanıyor. Daha önceden HES yapılması ile ilgili olarak girişimlerin olduğu Göksu Çayı’nda yeni planlanan HES’lerin çevre açısından sorun ve tehlike oluşturacağı görüşünde birleşen ilçedeki yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlar, bu projelerin durdurulması görüşünde birleşiyor. Bu santral projeleri ile ilgili yapılabileceklerin ve atılacak adımların görüşülmesi için Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, Av. Özgür Çıkın, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımı ile bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, yeni HES’lerin yapımının ve ÇED süreçlerine itiraz çalışması için izlenecek yol haritası belirlendi. HES’lere karşı önümüzdeki günlerde bir imza kampanyası başlatılması görüşü ağırlık kazanırken HES’lerin oluşturacağı doğa yıkımının önlenmesi gerektiği vurgulandı.