Nurhak’ta vatandaşlara çam ve sedir fidanı dağıtıldı

Nurhak ilçesinde Dünya Ormancılık Günü çerçevesinde fidan dağıtımı etkinliği düzenlendi. Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, Elbistan Orman İşletme Şefi Sultan Demir ve Çardak Orman İşletme Şefliği görevlileri ve orman muhafaza memurlarının katıldığı etkinlikte, Göksun Orman İşletme Müdürlüğü’nden temin edilen 1000 adet sedir ve karaçam fidanı vatandaşlara dağıtıldı.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, ilçedeki orman varlığını arttırmak için tüm vatandaşlara fidan dikmeleri çağrısında bulundu.

Ağaçlandırma çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Başkan Bozan, “Elbistan Orman İşletme Şefliğimiz ilçemizde 1000 adet sedir ve karaçam fidanı dağıttı. Nurhak, yeşili seven ve koruyan bir ilçe. Bu fidanlar da gelecek kuşaklara daha yeşil bir Nurhak bırakmamızda katkı sunacak. Nurhak Belediyesi olarak ağaçlandırma çalışmalarında öncü olmaya gayret ediyoruz. Tüm Nurhaklılara da ağaç dikme çağrısında bulunuyoruz. Göksun Orman İşletme Müdürlüğü ile Elbistan Orman İşletme Şefliği görevlilerine teşekkür ediyorum” dedi.