Nurhak’ta şehitler için cem yapıldı

Nurhak Kaymakamlığı tarafından Alevi kanaat önderi Garip Bozkurt'un katılımıyla gerçekleştirilen cem programına Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Çil, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Yusuf Kızıl, İlçe Müftüsü Ömer Ünverdi, CHP İlçe Başkanı Oruç Kümesöğütlü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Alevi kanaat önderi Garip Bozkurt tarafından cem bağlandı.

Organize ile ilgili konuşan Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, “Barış Cemevi’nde şehitlerimiz için cem bağlarken tüm dünyaya haykırdık: siz hepiniz, biz biriz” dedi.

Türkiye'nin farklılıklarıyla zengin bir ülke olduğunu dile getiren ve ‘Düşman bizi şehit ederken hiç bir ayrım yapmazken bizim kendi içimizde bölünmemiz mümkün mü?’ sorusunu yönelten kaymakam Koç, 83 milyon aşığıyız bu vatanın. Biz Türk’üz, ama aynı zamanda Kürt’üz. Biz Sünni’yi ama aynı zamanda da Alevi’yiz. Ama hepimiz biriz. Özellikle söz konusu vatansa nefes aldığımız yurdumuz ise biz farklı şeyler söylesek de hep birlikte bu vatanın sevdalısı bu vatanın aşığıyız. Allah bu birliğimizi beraberliğimizi dirayetimizi bozmasın. Şehitlerimiz var bu zor günlerde. Çocuklarımızı toprağa veriyoruz. Yanan 83 milyonun canı. Onların bize sıktığı kurşunun adresi yok. Daha çok birlik olacağız, birbirimizin gönlüne daha çok hitap edeceğiz. Birbirimizin gönlüne daha çok hitap edeceğiz ve elini daha çok tutacağız. Gözyaşlarımızı daha çok sileceğiz. Birbirimize daha çok sarılacağız. Bu şuur hepimizde mevcut. Sizleri burada görmekten çok mutlu ve şerefkar oldum. Allah, cemimizi kabul ve makbul eylesin” ifadelerini kullandı.

Alevi kanaat önderi Garip Bozkurt ise, farklılıklarımızı ayrıcalıklarımızı bir tarafa bırakıp bu vatan için yekvücut olmamız gerektiğine vurgu yaptı.



