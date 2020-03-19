Nurhak’ta planlanan 3 regülatörlü HES için ÇED süreci başladı

Nurhak’ta Umutlu Mahallesi sınırlarında özel bir firma tarafından Göksu Deresi ve yan kollarının üzerinde kurulması planlanan Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başladı. Özel bir firma tarafından başlatılan HES projesinde regülatörler ile çevrilen sular, iletim tesisleri vasıtasıyla santral binalarına ulaştırılacak ve buradaki türbinler vasıtasıyla enerji üretimi yapılacak. Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesinin toplam kurulu gücü 6,892 MWe olacak. Projede yıllık olarak 17,422 GWh enerji üretimi gerçekleştirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında Bulgurdere Regülatörleri, Daçu Regülatörü, Ayranpınar Regülatörü, cebri borular, Bulgurdere ve Ayranpınar santral binası, şantiye alanlarında çalışmalar yapılacak.

Yapımı planlanan Bulgurdere ve Ayranpınar Hidroelektrik Santrali tesisleri inşaatında aynı anda en fazla 50 kişi çalıştırılacak. İşletme aşamasında ise deneyimli 5 kişi çalıştırılacak. Bulgurdere ve Ayranpınar Hidroelektrik Santrali projesinin su kaynağı Göksu Dere ve yan kolları olacak. Depolamasız formulasyon olarak kabul edilen projenin, fizibilite raporu da onaylandı.

Projenin ÇED süreci ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda, “Kahramanmaraş ili Nurhak ilçesi Umutlu Mahallesi sınırlarında Bulgurdere, Daçu Dere ve Gökçe Dere üzerinde yapılması planlanan Bulgurdere ve Ayranpınar Hıdroelektrık Santrali projesi ile ilgili olarak Kahramanmaraş Valiliğimize sunulan dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır” denildi.









