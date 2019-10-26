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Nurhak’ta otomobiller çarpıştı: 2’si çocuk 9 yaralı

Nurhak-Gölbaşı karayolunun Kullar Mahallesi kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında 2’si çocuk 9 kişi yaralandı.

Nurhak’ta otomobiller çarpıştı: 2’si çocuk 9 yaralı





Alınan bilgilere göre, Maşallah Y.’nin kullandığı 34 CN 863 plakalı otomobil ile Mehmet Ali K. idaresindeki 46 NA 350 plakalı otomobil, Kullar Mahallesi girişinde çarpıştı. Kazada, her iki otomobil de ters yönlere giderek tarlaya girdikten sonra durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Murat A., Murat B., Salih T., İsmail K., Sibel B. ile Zeynep B. ve Ekrem B. isimli çocuklar yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye Elbistan’dan da çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleyi Nurhak’tan gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı yaralılar, Nurhak ve Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi içerisine alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 


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