banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Nurhak’ta mahsur kalan yaylacılar kurtarıldı

Nurhak’ta yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ve AFAD ekiplerinin uzun süren çalışması ile kurtarılarak ilçedeki öğretmenevine yerleştirildi.

Nurhak’ta mahsur kalan yaylacılar kurtarıldı
Balik Dunyasi Reklam
banner43
 

Nurhak’ta yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan vatandaşlar,  jandarma ve AFAD ekiplerinin uzun süren çalışması ile kurtarılarak ilçedeki öğretmenevine yerleştirildi.

Nurhak’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaylada olan vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Aligöl Yaylası’nda hayvancılık yapan çoğunluğu çocuk yaklaşık 30 kişilik grup, yer yer 1 metreye ulaşan kar nedeniyle mahsur kaldı. Yaylacılardan gelen yardım çağrısı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri harekete geçti. Yaylacıların bulunduğu bölgenin karla kaplanan yolu, iş makineleri ile açıldı. Ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yaylacıların bulunduğu bölgeye ulaşabildi. Yayladan indirilerek ilçe merkezine getirilen vatandaşlar, öğretmenevinde misafir edildi.

Yaylacıların sağlık durumlarıyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığı öğrenilirken birçok küçükbaş hayvanın da soğuk hava nedeniyle telef olduğu belirtildi.





Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.