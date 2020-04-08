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Nurhak’ta kavgaya karışan 7 kişiye ‘sosyal mesafe’ cezası

Nurhak ilçesinde kavgaya karışan 7 kişiye sosyal mesafe kuralı ile 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 789’ar TL idari para cezası kesildi.

Nurhak’ta kavgaya karışan 7 kişiye ‘sosyal mesafe’ cezası
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Nurhak ilçesinde kavgaya karışan 7 kişiye sosyal mesafe kuralı ile 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 789’ar TL idari para cezası kesildi.

 Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, ilçede kavgaya karışan 7 kişiye, adli işlemlerin yanı sıra koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınan 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı ile sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesi ile kişi başı 789’ar TL idari para cezası uygulandığını bildirdi. Kaymakam Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aynı tedbirler çerçevesinde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi ve sosyal mesafe kuralına uymayan 1 kişiye de aynı cezaların uygulandığını kaydetti.


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