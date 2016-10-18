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Nurhak’ta kanalizasyon hattı için son çalışmalar yapılıyor

Kahramanmaraş su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş’ı altyapı ağıyla örmeye devam ediyor. Kanalizasyon şebeke hattı bulunmayan Nurhak ilçesinde çalışmalarda son aşamaya gelindi.

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Nurhak’ta kanalizasyon hattı için son çalışmalar yapılıyor

Kahramanmaraş su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş’ı altyapı ağıyla örmeye devam ediyor. Kanalizasyon şebeke hattı bulunmayan Nurhak ilçesinde çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Kuruluşundan itibaren 300 kilometrenin üzerinde kanalizasyon hattı yapımını tamamlayan KASKİ, altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalarına 2015 yılında başlanılan ve 3 milyon 488 bin TL maliyetli Nurhak İlçesi kanalizasyon hattı yapım işinin yüzde 85’i tamamlandı. İş kapsamında 32 kilometre kanalizasyon hattı yapımı, 95 metre çelik boru içerisinde karayolu geçisi,107 metre 200 mm çapında beton gömlek içinde dere geçişi çalışmaları tamamlandı. Yapılan hatların robotla görüntülemesi yapıldı. Bunların yanında 1977 yılında yapılmış olan ve yerin 4 metre altında kalan içme suyu hatları da, üzerinden kanalizasyon hattı geçeceği için yenileniyor. Çalışmaların 1 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

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