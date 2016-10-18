Nurhak’ta kanalizasyon hattı için son çalışmalar yapılıyor

Kahramanmaraş su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş’ı altyapı ağıyla örmeye devam ediyor. Kanalizasyon şebeke hattı bulunmayan Nurhak ilçesinde çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Kuruluşundan itibaren 300 kilometrenin üzerinde kanalizasyon hattı yapımını tamamlayan KASKİ, altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.