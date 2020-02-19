Nurhak’ta kadınlar peçiç turnuvasında yarıştı

Yoğun bir ilgi ve katılımın olduğu turnuvada oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, turnuva ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, yerel kültürleri tanıma, gelecek nesillere taşıma ve farklı sosyal etkinliklere katılım açısından güzel bir örnek oluşturduğunu dile getirdi. Başkan Bozan, turnuvaya katılan tüm yarışmacılara başarılar diledi ve turnuvanın hazırlığında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kadınların peçiç oyunundaki heyecanına ortak olan Nurhak Kaymakamı Cihat Koç ise, bu oyunu ilk kez Nurhak’ta gördüğünü belirterek, farklı bir atmosfer içerisinde güzel bir birliktelik yaşandığını söyledi. Kaymakam Koç, “İlçe belediyemizin organize ettiği ‘Peçiç’ turnuvasında müthiş bir çekişme yaşandı. Özellikle kadınların soğuk kış gecelerinde soba arkasında oynadıkları bu geleneksel oyunu oynayanlar ve izleyenler teknolojiyi unutarak eğlendiler saatlerce. Bütün katılımcıları tebrik ediyorum” dedi.

Turnuva sonunda birincilik kupasını Şengül Doğan kazanarak altın ödülünün sahibi oldu. Turnuvada ikinciliği Cennet Güneş, üçüncülüğü de Leyla Horuz elde etti.