Nurhak’ta halkın karşı çıktığı maden projelerine bir yenisi daha eklendi

İlçeye bağlı Umutlu Mahallesi sınırlarında açılması planlanan kurşun, çinko, demir ve boksit madeninden yıllık 380 bin ton üretim yapılması planlanıyor. Geçtiğimiz yıl ruhsatı iptal edilen bölgeye yakın bir noktada bulunan yeni maden sahasında 775 hektarlık alanda kapalı, 16 hektarlık alanda ise açık işletme yöntemiyle üretim yapılması öngörülüyor.

16,04 hektarlık alanda gerçekleştirilecek açık işletme madencilik faaliyetleri sırasında 2 vardiya halinde 12 ay boyunca çalışma yapılması, 775 hektarlık alandaki kapalı işletme madencilik faaliyeti için de 3 vardiya çalışma yapılması planlanıyor. Sahada toplam 40 personel ile çalışmalar yürütüleceği belirtiliyor.

Söz konusu maden sahasına en yakın yerleşim birimi; kuzeybatı yönünde bulunan Umutlu Mahallesi. Maden sahası, Umutlu’ya olup kuş uçuşu 3.940 metre mesafede bulunuyor. Açık işletme madencilik faaliyetlerinin yürütüleceği ÇED alanının ise yaz aylarında hayvancılık yapan konargöçerlerin barındığı çadır ve geçici yapılara da 1340 metre mesafesi var.