Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Unutulmaya yüz tutmuş düğün güreşi geleneğini yeniden canlandırdı
Unutulmaya yüz tutmuş düğün güreşi...
Nurhak’ta bir maden projesine ÇED gerekli değil kararı
Nurhak’ta bir maden projesine ÇED...
Rusya Savunma Bakanlığı: “Uçaktaki 8 kişi hayatını kaybetti”
Rusya Savunma Bakanlığı: “Uçaktaki 8...
Elbistanlı hasta, endoskopik damar çıkarma yöntemiyle sağlığına kavuştu
Elbistanlı hasta, endoskopik damar çıkarma...
Vakalar arttı hastanedeki Covid servisi sayısı 3’e çıktı
Vakalar arttı hastanedeki Covid servisi...
banner191
banner162

Nurhak’ta bir maden projesine ÇED gerekli değil kararı

Nurhak ilçesinde özel bir firma tarafından açılması planlanan demir ve alüminyum madeni projesine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca ‘ÇED gerekli değil’ kararı verildi.

Nurhak’ta bir maden projesine ÇED gerekli değil kararı
banner167

Nurhak’ta madenlere karşı halkın başlattığı mücadele sürerken; geçtiğimiz günlerde yeni bir proje için ÇED süreci başlatılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilçede özellikle Umutlu Mahallesi başta olmak üzere maden projeleri ile ilgili ÇED süreçlerini değerlendirmeye devam ediyor. Mart ayında ilçeye bağlı Biçin Mahallesi sınırlarında açılmak istenen demir ve alüminyum madeni ile ilgili olarak ÇED sürecinin sonucuna ilişkin bilgilendirme yine bakanlığın sitesinden yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Biçin Mahallesi’nin Havutlu mevkiinde özel bir firma tarafından işletilmek istenen maden projesine ÇED gerekli değildir kararı verildiği belirtildi.

Bu kararın ardından başlaması planlanan maden projesi, Biçin Mahallesi’ne 1 kilometreden biraz daha uzakta bulunuyor. Söz konusu faaliyetin; toplam 1844 hektarlık ruhsat alanının 138 bin metrekarelik bölümünde yapılacağı belirtildi. Proje kapsamında açık ve kapalı işletme metodu ile yıllık 90 bin ton üretim yapılması planlanıyor.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Nurhakta Bir Maden Projesine ÇED Gerekli Değil Kararı