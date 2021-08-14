Nurhak’ta bir maden projesine ÇED gerekli değil kararı

Nurhak’ta madenlere karşı halkın başlattığı mücadele sürerken; geçtiğimiz günlerde yeni bir proje için ÇED süreci başlatılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilçede özellikle Umutlu Mahallesi başta olmak üzere maden projeleri ile ilgili ÇED süreçlerini değerlendirmeye devam ediyor. Mart ayında ilçeye bağlı Biçin Mahallesi sınırlarında açılmak istenen demir ve alüminyum madeni ile ilgili olarak ÇED sürecinin sonucuna ilişkin bilgilendirme yine bakanlığın sitesinden yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Biçin Mahallesi’nin Havutlu mevkiinde özel bir firma tarafından işletilmek istenen maden projesine ÇED gerekli değildir kararı verildiği belirtildi.

Bu kararın ardından başlaması planlanan maden projesi, Biçin Mahallesi’ne 1 kilometreden biraz daha uzakta bulunuyor. Söz konusu faaliyetin; toplam 1844 hektarlık ruhsat alanının 138 bin metrekarelik bölümünde yapılacağı belirtildi. Proje kapsamında açık ve kapalı işletme metodu ile yıllık 90 bin ton üretim yapılması planlanıyor.