Nurhak’ta 5 mahallenin ortasına açılacak maden ruhsatı iptal edildi

Nurhak’ta özel bir firma tarafından açılması planlanan alüminyum ve boksit madeninin ruhsatı iptal edildi.

İlçe halkının ‘Nurhak’ta yaşayacak insan kalmayacak’ diyerek karşı çıktığı maden projesinin ruhsatı iptal edildi. İlçeye bağlı 5 mahallenin etkileyecek alüminyum ve boksit madenin ruhsatı, terk talebine istinaden iptal edildi.

Söz konusu maden ruhsatının iptaline ilişkin olarak Kahramanmaraş Valiliği’nce gönderilen yazıda, “Nurhak ilçesi dahilinde ve Mehmet Karagüllü uhdesinde bulunan arama ruhsatı için sahada üretim ve satışa yönelik herhangi bir çalışma yapılmadığı işletme güvenliği açısından tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığı beyan edilen ruhsat sahası terk talebine istinaden iptal edilmiştir” denildi.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, maden ocağının ruhsatının iptal edilmesini, ilçenin geleceği adına çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

5 mahallenin ortasına açılması planlanan maden ocağına karşı, tüm Nurhak’ın birlik olduğunu belirten Başkan Bozan, “Nurhak halkının kararlı duruşu ve haklı talebi geri adım attırmıştır. Bu durum halkımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Nurhak kazanmıştır, çevre kazanmıştır, hayvansal üretim kazanmıştır. Nurhak yok olmaktan kurtulmuştur. Bu maden açılsaydı Nurhak’ta yaşayacak insan kalmayacaktı. Bu kazanımda emeği olan herkese Nurhak adına teşekkür ediyorum. Nurhak bizim, çevre bizim, doğa bizim, bu ülke bizim” ifadelerini kullandı.

Nurhak Çevre Derneği’nin sosyal medya hesabından da, “Sırada HES’i durdurmak var. Sırada Nurhak’ı yeşertmek ve çevremizi temizlemek var. Bizleri, doğamızı yalnız bırakmayın. Biz gücümüzü sizlerden alıyoruz. Ve hep birlikte yaşam alanlarını koruyacağız. Hayvanlar, zevk için vurulmayacak. Çevremiz, havamız temiz olacak. Sularımız özgür akacak” paylaşımını yapıldı.



