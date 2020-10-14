Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kurul, Nurhak ilçesinin Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan ve geç antik dönemde inşa edildiği düşünülen 2 ayrı Tümülüs mezar için de sit alanı kararı aldı. Bir kısmı kamu mülkiyeti bir kısmı da özel mülkiyete ait olan 23 parseli kapsayan sit alanı kararında, Tümülüslerin yaklaşık 5 metre yüksekliğinde ve 20 metre genişliğinde olduğu belirtildi. Tümülüslerin yakınlarında kireç harçlı moloz taş örgülü duvar kalıntıları olduğu bilgisine yer verilen kararda aynı şekilde moloz taş örgülü bir de yapı kalıntısına rastlandığı kaydedildi. Alanda kaçak kazı yapıldığına yönelik işaretlerin de yer aldığı bildirilen kararda, bulunan seramik parçalarından yola çıkılarak alanın geç antik döneme ait ve muhtemelen de yol güzergahını kontrol amaçlı olarak kullanılmış olabileceği görüşü aktarıldı.
Nurhak’ta 2 bin yıllık Tümülüsler sit alanı ilan edildi
Nurhak’ta, milattan sonra 200’lü yıllarda inşa edildiği düşünülen 2 adet Tümülüs mezar, 1.ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edildi.
14 Ekim 2020 Çarşamba 14:45
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