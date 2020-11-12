Nurhak’ta 16 bin metrekare kilit parke

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipleri Nurhak Sarıklılar Caddesi’nde kilit parke çalışmalarını tamamladı. 2 bin 100 metre uzunluğundaki caddede 16 bin metrekare kilit parke döşemesi gerçekleştirdi.

Nurhak Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çakır, mahalle sakinlerinin geçirdiği zor günlerin bu çalışmayla geride kaldığını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, buraya bizzat gelerek yolda incelemelerde bulundu. İnceleme sonrasında ekipler çalışmalara başladılar ve mahalle sakinlerine güzel bir hizmet oldu. Çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Karaçar Mahalle Muhtarı Ali Ekber Gedik ise yaptığı açıklamada, “Bu caddemizde kışın çamurdan geçilmezdi. Yazın da evlerde kapı pencere açılmaz, tozdan durulmazdı. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, bu yolu yaparak kışın çamurdan, yazın tozdan kurtardı bizi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.





