Nurhaklıların karşı çıktığı HES için nihai karar verildi

Nurhak’ta özel bir firma tarafından Göksu Deresi ve yan kollarının üzerinde kurulması planlanan Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesine ÇED olumlu yönünde karar çıkarken nihai rapora da son şekli verildi.

Nurhak i ilçesine bağlı Umutlu Mahallesi sınırlarında özle bir firma tarafından toplam kurulu gücü 6,892 MWe olacak Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesiyle ilgili nihai ÇED raporu hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndaki İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı’nın ardından ÇED olumlu kararı verilmesi ile birlikte son şekli verilen rapor, kurumun internet sitesinden yayımlandı.

Rapordan derlenen bilgilere göre, proje Bulgurdere, Daçu Dere ve Göksu Dere üzerinde inşa edilecek. Tamamı orman arazisinde kalan Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesinde Biprikdere, Söğütlü, Bulgurdere, Daçu ve Ayranpınar olmak üzere 5 ayrı regülatör yer alacak. Söz konusu projenin yatırım bedeli ise 9 milyon 784 bin TL olarak belirlendi. Proje için yapılan çalışmalar kapsamında Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesinin toplam enerji üretimini 17,422 GWH olarak hesaplandı. Bulgurdere ve Ayranpınar HES, üreteceği enerji ile şehir merkezinde yaşayan 4 kişilik orta gelirli 5 bin 738 ailenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak.

Proje sahibi firma tarafından Umutlu Mahallesi için gösterilecek bir alana taziye evi yaptırılması da taahhüt edilirken, derler üzerinde de balık geçitleri yapılacak. Bölge sakinlerinin piknik yapmaları için yaklaşık 800 metre uzunluğa sahip olacak Ayranpınar Regülatörü göl alanı çevresinde seyir terası, dinlenme alanları ve piknik alanlarını içerecek bir rekreasyon alanı yapılacak. Yine Ayranpınar Regülatörü göl alanı içerisinde DSİ Bölge Müdürlüğünün onaylaması durumunda balık üretimi yapmak isteyenlere imkan sağlanacak.

Projeyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan duyuruda, “Nurhak, ilçesinde yapılması planlanan Bulgurdere ve Ayranpınar Hidroelektrik Santrali projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14.Maddesi (1) no'lu bendi kapsamında Bakanlıkta ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde on takvim günü görüşe açılmıştır. Bakanlığa/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacaktır. Görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na veya Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilebilir” denildi.

Nurhaklılar projeye ‘çevre’ için karşı çıkıyor

Nurhak’ta birçok kesim, planlanan Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesinin bölgede tarım, hayvancılık ve doğaya zarar vereceğini düşünüyor. Bu projeye karşı çıkan vatandaşlar, HES yapımından vazgeçilmesini istiyor. Ocak ayında yapılan Halkın Katılımı Toplantısı’nda ve sosyal medyada birlik olan Nurhaklılar ve doğaseverler, HES projesinin bölgede tarım, hayvancılık ve doğaya zarar vereceği düşüncesiyle tepkilerini dile getirmişlerdi.