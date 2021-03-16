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Nurhaklıların karşı çıktığı HES için komisyon toplanacak

Nurhak ilçesine bağlı Umutlu Mahallesi sınırlarında özel bir firma tarafından Göksu Deresi ve yan kollarının üzerinde kurulması planlanan Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yapılacak.

Nurhaklıların karşı çıktığı HES için komisyon toplanacak
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Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesinin toplam kurulu gücü 6,892 MWe olacak. Projede yıllık olarak 17,422 GWh enerji üretimi gerçekleştirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında Bulgurdere Regülatörleri, Daçu Regülatörü, Ayranpınar Regülatörü, cebri borular, Bulgurdere ve Ayranpınar santral binası, şantiye alanlarında çalışmalar yapılacak.

Planlanan Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesinin bölgede tarım, hayvancılık ve doğaya zarar vereceği düşüncesiyle projeden vazgeçilmesini isteyen vatandaşlar, Ocak ayında yapılan Halkın Katılımı Toplantısı’nda ve sosyal medyada birlik olan Nurhaklılar ve doğaseverler, HES projesinin bölgede tarım, hayvancılık ve doğaya zarar vereceği düşüncesiyle tepkilerini dile getirmişlerdi.

Söz konusu projenin ÇED süresi ile ilgili yeni bir aşamaya geçildi. Projede son sözü söyleyecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED Raporuyla ilgili olarak 5 Nisan’da İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapılacağını duyurdu.

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Nurhaklıların Karşı çıktığı HES Için Komisyon Toplanacak