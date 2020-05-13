Nurhaklı yaşlı adam koronavirüse yenildi

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, ülkemizde de can almaya devam ediyor. Türkiye’de bugüne kadar 141 bin 475 vakadan 98 bin 889’u iyileşti. 38 bin 692 kişi de ülke genelindeki çeşitli hastanelerde tedavi görüyor. Koronavirüsten (Kovid-19) bugüne kadar 3 bin 894 kişi ise hayatını kaybetti. Kornavirüse karşı yaşam mücadelesini kaybedenlerden biri de 80 yaşındaki Mehmet Tatar oldu. Nurhak ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Tatar, koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi altına alındığı Kahramanmaraş’ta doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Koronavirüse yenilen Tatar’ın cenazesinin, ilçeye bağlı Karaçar Mahallesi’nde defnedileceği bildirildi.