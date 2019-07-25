Nurhaklı eğitimciye, önemli görev

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bazı kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu üyeliklerine Halil İbrahim Kahraman, Hüseyin Şirin, Toper Akbaba, Bahri Ata ve Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk getirildi. Talim ve Terbiye Kurulu üyesi olarak atanan Halil İbrahim Kahraman’ın aslen Nurhaklı olduğu bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nda çeşitli birimlerde uzun yıllardır görev yapan Kahraman, son olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nde daire başkanıydı.