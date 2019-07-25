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Nurhaklı eğitimciye, önemli görev

Nurhaklı eğitimci Halil İbrahim Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine atandı.

Nurhaklı eğitimciye, önemli görev
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Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bazı kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu üyeliklerine Halil İbrahim Kahraman, Hüseyin Şirin, Toper Akbaba, Bahri Ata ve Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk getirildi. Talim ve Terbiye Kurulu üyesi olarak atanan Halil İbrahim Kahraman’ın aslen Nurhaklı olduğu bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nda çeşitli birimlerde uzun yıllardır görev yapan Kahraman, son olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nde daire başkanıydı.

 


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İbrahim Kurt 1 ay önce

Halil İbrahim Bey'e yeni görevinde başarılar dilerim.

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FEYZİ 1 ay önce

HAYIRLI UĞURLU OLSUN EMŞERİM BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİM.

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lokantacı kadir akdaş ankara 1 ay önce

kıymetli hemşerimize hocamıza hayırlı ugur olsun tebrik ediyor başarılar diliyorum

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ali erdem 4 hafta önce

hayırlı olsun.

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