Nurhaklı çocuklara en güzel 23 Nisan hediyesi

Nurhak’ta, merkez ve bazı mahallelerde kurulan oyun parkları, çocukların bayramı olan 23 Nisan’da yine çocuklar için açıldı. Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, ilçe merkezi ve bazı mahallelere kurulan oyun parklarıyla ilgili olarak, “Yaklaşık 7 ay önce size bir söz vermiştik çocuklar. İşte o söz bayramınıza yetişti” sözleri ile paylaşımını yaptı.

Birçok farklı oyun imkanını aynı anda sunan parklar, Nurhak ilçe merkezi, Kullar ve Tatlar Mahallelerinde açıldı. Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, tek amaçlarının, çocukların mutluluğu olduğunu belirtti.