Nurhaklı çocuklara en güzel 23 Nisan hediyesi

Nurhak’ta, merkez ve bazı mahallelerde kurulan oyun parkları, çocukların bayramı olan 23 Nisan’da yine çocuklar için açıldı. Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, ilçe merkezi ve bazı mahallelere kurulan oyun parklarıyla ilgili olarak, “Yaklaşık 7 ay önce size bir söz vermiştik çocuklar. İşte o söz bayramınıza yetişti” sözleri ile paylaşımını yaptı.
Birçok farklı oyun imkanını aynı anda sunan parklar, Nurhak ilçe merkezi, Kullar ve Tatlar Mahallelerinde açıldı. Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, tek amaçlarının, çocukların mutluluğu olduğunu belirtti.
Tüm Nurhaklı çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Kaymakam Koç, “Havalar müsaade ettiği gibi zeminler de yumuşak malzeme ile kaplanacak ve çevre düzenlemesi de yapılacak. Artık ilçemin çocukları eğlenmek için diğer ilçelere gitmek zorunda kalmayacak. Bu projede Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, Nurhak Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz, milletvekillerimiz, siyasi parti temsilcilerimiz, Nurhak halkımız, kısacası herkesin emeği vardır ve tek gaye çocuklarımızın mutluluğudur. Bayramınız kutlu olsun çocuklar, sizi çok seviyoruz” dedi.