Nurhak’ın akciğerleri yanıyor

Nurhak ilçesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınını kontrol altına almak için itfaiye, jandarma, orman görevlileri ve vatandaşlar yaklaşık 4 saattir mücadele veriyor.

Nurhak’ın Tozlu mevkiindeki çoğunluğu ardıç ağaçlarından oluşan ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuruyan otların tutuşması ile başlayan yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Tutuşan otlar ve ağaçlardan çıkan duman, gökyüzünü kapladı. Yangın ihbarının ardından bölgeye, itfaiye orman ekipleri, jandarma ve vatandaşlar akın etti. Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan’ın sosyal medyadaki paylaşımının ardından bölgeye gelen vatandaşlar, itfaiye ekipleri ve jandarma ile birlikte ellerindeki kazma küreklerle alevlerin yayılmasını önlemeye çalışıyor. Vatandaşlar, çoğunluğu ardıç ağacından oluşan ormanlık alanın zarar görmemesi için büyük uğraş veriyor.