Nurhak’a yapılacak HES projesi halka sorulacak

Nurhak’ta Umutlu Mahallesi sınırlarında özel bir firma tarafından Göksu Deresi ve yan kollarının üzerinde kurulması planlanan Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesi için başlatılan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci devam ediyor. Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesinin toplam kurulu gücü 6,892 MWe olacak. Projede yıllık olarak 17,422 GWh enerji üretimi gerçekleştirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında Bulgurdere Regülatörleri, Daçu Regülatörü, Ayranpınar Regülatörü, cebri borular, Bulgurdere ve Ayranpınar santral binası, şantiye alanlarında çalışmalar yapılacak.

Planlanan Bulgurdere ve Ayranpınar HES projesinin bölgede tarım, hayvancılık ve doğaya zarar vereceği düşüncesiyle projeden vazgeçilmesini isteyen vatandaşlar, girişimlerini sürdürüyor. Daha önceden sosyal medyada birlik olan Nurhaklılar ve doğaseverler, HES projesinin bölgede tarım, hayvancılık ve doğaya zarar vereceği düşüncesiyle tepkilerini dile getirmişlerdi.

Halihazırda bir HES’in işletmede olduğu Göksu Çayı üzerine yapılacak yeni hidroelektrik santralinin doğada geri dönülemez büyüklükte tahribata yol açacağını düşünen Nurhaklılar, “Nurhak'ın tarıma, hayvancılığa ve doğaya ihtiyacı var HES'lere değil’, 2. HES tüm bölge halkı, tabiat, tarım, hayvancılık ve yaylacılık açısından tam bir yıkım olacaktır. İlçemizde yapılması planlanan 2. HES projesinin bir doğa katliamı olacağının farkındayız. Doğal güzellikleri, tarımı ve hayvancılığı yok eden beton yığınlarını istemiyoruz’, ‘Yazın bir çimdiğimiz dere var oraya dokunmayın HES istemiyoruz’, Nurhak’ın tarıma, hayvancılığa, doğal yaşama ihtiyacı var. HES’lere değil’, ‘Toprağımızdan elini çek’, Tarım ve hayvancılık için, ekolojik yaşam için ve Nurhak'ın yarınları için Göksu'da HES istemiyoruz’, ‘Doğanın kalbine saplanmış bir bıçak HES’, ‘2. HES kalan son ekolojik dengeyi yok edecektir’, ‘Doğa, daha 1. HES'in yaralarını saramamışken 2. HES Göksu'nun ve doğanın ölüm fermanı olur’, ‘Nurhak-Umutlu’da HES, kırmızı benekli alabalığa, sarı benekli Anadolu semenderine, doğal yapıya ekolojik dengeye bir kıyımdır’ ‘Göksu çayı özgür aksın’, ‘Tarım arazileri, endemik mercan alası susuz kalıyor’, ‘Saymakla bitmeyen güzelliği ve değeriyle Göksu’ya Nurhak’a dokunma!’, ‘Bizler tarımı hayvancılığı ve doğa yaşasın istiyoruz” şeklindeki mesajlarla tepki göstermişlerdi.







Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, söz konusu proje için halkın katılımı toplantısı düzenleneceğini duyurdu. Toplantı, 12 Ocak’ta yapılacak ve projeyle ilgili hazırlanan ÇED dosyası hakkında görüşleri alınacak.