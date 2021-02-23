Nurhak’a sıfır kilometre çöp aracı tahsisi

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, İstanbul’da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan Göksunlu işadamı Nurettin Öğütoğulları tarafından ilçedeki temizlik işlerinde kullanılmak üzere çöp aracı tahsis edildiğini söyledi.

Başkan Bozan, çöp aracı tahsisi ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Göksunlu hemşerimiz Nurettin Öğütoğulları tarafından belediyemize belirsiz süreli çöp aracı tahsis edilmiştir. Başta kendilerine ve her zaman her sorunda yanımızda yer alan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali Öztunç’a Nurhak adına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.