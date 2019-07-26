Nurhak’a sağlıklı yaşam merkezi ve elektrik atölyesi açılıyor

Sağlıklı yaşam merkezinde uluslararası standartlarda spor ve diğer aktiviteler sunulurken, elektrik atölyesi ise bölgenin en donanımlı atölyelerinden biri olacak.

Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, ilçede sosyal ve ekonomik hayatı etkileyecek iki projelerinin kabul edildiğini söyledi. İlk olarak ilçeye Sağlıklı Yaşam, Spor Gym-Fitness Merkezi kazandırılacağını belirten Kaymakam Koç, “Atatürk Caddesi üzerinde uluslararası standartlarda, tüm halkımıza hitap edecek tesisimizle özellikle gençlerimize ve kadınlarımıza sağlıklı, keyifli ve sporlu bir ortam sunacağız” dedi.

Kapsamlı elektrik atölyesinde ise kalifiye teknik personel yetiştirileceğini kaydeden Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, “Yeni lise binamıza kuracağımız bölgemizin en donanımlı elektrik atölyelerinden biri olacak tesisimizle meslek lisemizde gençlerimizi kalifiye ve parmakla gösterilen teknik personel olarak yetiştireceğiz. Projelerimizin onaylanması ve eş finansmanında bize destek olan Kahramanmaraş Valimiz Sayın Vahdettin Özkan’a ve DOĞAKA’ya şükranlarımı arz ediyor halkımıza hayırlı olsun diyor, kısa zamanda tesislerimizi faaliyete geçireceğimizi bildiriyorum” şeklinde konuştu.