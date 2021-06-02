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Nurhak’a İki Millet Konağı Kazandırılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Nurhak’ta atıl vaziyetteki iki kamu binası Millet Konağı’na dönüştürülüyor. İlçenin Kullar ve Tatlar mahallelerinde yer alan tesislerde; çok amaçlı salonlar, okuma alanları ve teknik birimler bulunacak.

Nurhak’a İki Millet Konağı Kazandırılıyor
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçelere fonksiyonel yapılar ve sosyal tesisler kazandırmayı sürdürüyor. Program kapsamında Nurhak ilçesine iki yeni Millet Konağı inşası başladı. İlçenin Kullar ve Tatlar mahallelerinde bulunan eski kamu binaları restore edilerek sosyal tesis olarak hizmet verecek. Yıkım ve söküm işlemlerinin sürdüğü projeler tamamlandığında, yeni kazandırılmış fonksiyonlarıyla kullanılabilecek. Kullar mahallesinde 185 metrekare alana sahip mevcut yapı modernize edilerek, hanımlar ve yetişkinler lokali, okuma salonları ve çok fonksiyonlu alanlara sahip olacak. Tatlar mahallesindeki çalışmada ise toplam 500 metrekare üzerindeki atıl bina, çok amaçlı salonları, mescitler, yemek odalarıyla birlikte yeni bir görünüm kazanacak.

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Nurhaka İki Millet Konağı Kazandırılıyor