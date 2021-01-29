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Nurhak yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Elbistan-Nurhak karayolunda etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamaları da beraberinde getiriyor. Yolu açmak için büyük çaba harcayan ekipler de yoğun karla mücadele etmekte zorlanıyor.

Nurhak yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
 

Elbistan-Nurhak karayolunda etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamaları da beraberinde getiriyor. Yolu açmak için büyük çaba harcayan ekipler de yoğun karla mücadele etmekte zorlanıyor.

Elbistan’da sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kırsal mahallelerin ilçe ile bağlayan yolların ulaşıma kapanmasına neden olurken ilçeler arasındaki yollarda da ulaşım güçlükle sağlanıyor. Özellikle Elbistan-Nurhak karayolunun Gümüşdöven ve Zillihan Mahalleleri arasında kalan bölümü, yola çıkan sürücülere zor anlar yaşatıyor. Karayolları 58. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleri ile yolu trafiğe açık tutmak için büyük çaba harcıyor. Ekipler yol açmak için son güçleri ile çalışıyor. Yol açma çalışmalarına katılan iş makineleri bile zaman zaman kara saplanıyor. Kara saplanan greyderi çıkarmak için diğer iş makinelerinden yardım almak zorunda kalıyor.

Yetkililer, zincir, çekme halatı ve takoz olmadan bu yolu kullanmamaları yönünde sürücüleri uyardı.





Yerel Manşetler
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