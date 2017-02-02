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Nurhak yolunda tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Elbistan-Nurhak Karayolu’nun Barış Mahallesi ile Nurhak kesimi arasında şiddetli fırtına ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

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Nurhak yolunda tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

            Elbistan-Nurhak Karayolu’nun Barış Mahallesi ile Nurhak kesimi arasında şiddetli fırtına ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karla kaplanan yolların ulaşıma açık tutulması için, Karayolları Elbistan 58. Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yoğun mücadele veriyor.

            Geçtiğimiz hafta içerisinde etkili olan kar yağışının ardından ekipler tarafından ulaşıma açılan yollar, tipi nedeniyle tekrar tekrar kapanıyor. Karayolları Elbistan 58. Şube Şefliğine bağlı ekipler, karayolunu ulaşıma açık tutmak için sürekli çalışma yaparken, tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.

            Elbistan-Nurhak istikametinde yolculuk yapacak olan sürücülerin dikkatli ve tedbirle olmaları istendi.

            Diğer yandan Nurhak’ta bazı GSM operatörlerine ait cep telefonlarının çekmediği, zaman zaman elektrik kesintilerinin yaşandığı ifade ediliyor.

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yusuf 13 saat önce

maalesef nurhak ve mahalleleri her kış olduğu gibi bu kış da zor günler geçiriyor. elektrik kesintisi zaman zaman değil fırtınanın başladığı andan itibaren kesik.

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