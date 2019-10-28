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Nurhak yolunda kaza: 5 yaralı

Elbistan-Nurhak karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Nurhak yolunda kaza: 5 yaralı
Elbistan-Nurhak karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Ahmet Y.'nin kullandığı 06 KB 4647 plakalı otomobille aynı yönde ilerleyen İbrahim S. idaresindeki 31 KJM 83 plakalı otomobil Hançıplak Mahallesi kesiminde çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Tuğçe T., Zeliha S. ile 3 yaşındaki Aziz S. isimli yolcular yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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