Nurhak yolunda faaliyet gösteren gazino kapatılıyor

Elbistan’da bulunan gazinoların kapanması sürecinde yoğun mesai harcayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Akbayır Mahallesi’nde bulunan gazino işletmesinin kapanması için ilk startı verdi.

Konu hakkında Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Zabıta Müdürlüğümüz ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ile yapılan denetimlerde Akbayır Mahallesi’ndeki gazinonun ruhsatsız çalıştığı tespit edilmiştir. Zabıta Müdürlüğümüz tarafından tutulan tutanaklar sonrası işletmenin kapanması için idari işlemler başlatılmış ve belediye başkanımızın oluruna sunulmuştur. Belediye başkanımız ise işletmenin kapanması için ivedilikle çalışmanın başlaması talimatını vermiş ve oluru imzalamıştır. Bahsi konu işletme kısa zamanda kapatılacaktır” denildi.