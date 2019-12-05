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Nurhak ve Ekinözü'nde okullara kar tatili

Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Nurhak ve Ekinözü'nde okullara kar tatili
Nurhak ve Ekinözü'nde ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlçemizde etkisi artarak devam eden kar yağışı ve kuvvetle muhtemel buzlanma nedeniyle, ilçe genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 06.12.2019 Cuma tarihi için 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli olmaları kararı alınmıştır” ifadelerini kullandı.
Ekinözü Kaymakamlığı da yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 6 Aralık Cuma günü için tatil edildiğini duyurdu.

Yerel Manşetler
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