Nurhak ve Ekinözü'nde okullara kar tatili

Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlçemizde etkisi artarak devam eden kar yağışı ve kuvvetle muhtemel buzlanma nedeniyle, ilçe genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 06.12.2019 Cuma tarihi için 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli olmaları kararı alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Ekinözü Kaymakamlığı da yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 6 Aralık Cuma günü için tatil edildiğini duyurdu.

Nurhak ve Ekinözü'nde ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.