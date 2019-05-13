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Nurhak sanayi sitesi için istişare toplantısı

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, ilçede sanayi sitesi düzenlemesi projesi kapsamında bölgede ikamet eden vatandaşlarla ve esnaflarla istişare toplantısı düzenledi.

Nurhak sanayi sitesi için istişare toplantısı

Belediye tarafından esnafa dönük gerçekleştirilecek hizmetleri esnafla istişare ederek yapacaklarını belirten Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan birlikte yönetim anlayışı gereğini yerine getirdiklerini söyledi.

“İlçemizde yapacağımız sanayi sitesi düzenlemelerini sizlerle istişare ettikten sonra hayata geçireceğiz. İlçemizde yapacağımız sanayi sitesinin ve iş yerlerinin iyileştirilmesi ve esnafın büyümesine dönük çalışmalar toplantımızda alınan kararla hayata geçireceğiz. Neticede sizler nasıl olmasını arzu ediyorsanız biz onu yapıp sizin hizmetine sunacağız. Kazanan sizler kazan Nurhak olacak” dedi.

Esnaflar, kendileri ile istişare yapılmasına ve görüşlerine yer verilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek Belediye Başkanı İlhami Bozan’ a teşekkür ettiler.



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HACIMURAT 1 hafta önce

Ekinözü belediyesi yatsın!. Nurhak bize tur attı yahu..

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DURAN KAYA 1 hafta önce

HACIMURAT rahat ol Nurhak Kimseye tur atamaz, kendi ekseni etrafında döner durur

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DERVİŞ 1 hafta önce

NURHAK TUR ATTI CELA'YA :-)

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