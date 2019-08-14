banner136
banner138
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Nurhak Kültür Şenlikleri, binleri buluşturdu

Türkiye’den ve yurt dışından binlerce Nurhaklıyı bir araya getiren Nurhak Kültür Şenlikleri’nin 13.’sü, festival havasında gerçekleştirildi.

Nurhak Kültür Şenlikleri, binleri buluşturdu
banner145
banner143

Yaklaşık 10 bin Nurhaklının buluştuğu şenlikte, Dertli Divani, İlkay Akkaya ve Moğollar grubu, sahne performansları ile katılımcıları coşturdu.

Nurhak Belediyesi’nin organize ettiği Nurhak Kültür Şenlikleri’nin 13.sü, 3 güne yayılan programlarla dolu dolu geçti. Etkinlikler, Nurhak Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen yerel yönetimlerde demokrasi ve katılımcılık konulu panelle başladı. Panelin bitiminde Eğreti Düşler şiir dinletisi yapıldı. Şenliklerin ikinci gününde ise CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile gazeteci-yazar İsmail Saymaz, Sibel Hürtaş’ın moderatörlüğünde ‘Demokratikleşmenin Neresindeyiz’ adlı söyleşi programı gerçekleştirdi. Şenliklerin konser bölümü ise Nurhak Lisesi bahçesinde yapıldı.

13. Nurhak Kültür Festivali ve Şenlikleri’nin açılış konuşmasını yapan Nurhak Belediye Başkanı Av. İlhami Bozan, şenliklerin barışı, dostluğu ve kardeşliği pekiştirmek adına gerçekleştiğini ifade etti.

Başkan Bozan, “Nurhak Kültür Festivali ve Şenliklerini 13 yıldır geleneksel olarak sürdürüyoruz. Barışa, kardeşliğe ve dostluğa değerler katmak adına çıkılan yolda 13 yılı geride bıraktık. Hepinize katıldığınız ve bu güzel akşamı bizlere yaşattığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da, dev organizenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Dertli Divani, İlkay Akkaya ve Moğollar grubu sahne alarak seslendirdikleri ezgilerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonrasında şenliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere, türküleriyle halkı coşturan sanatçılara plaket takdim edildi.

Şenlikler, 11 Ağustos 2019 Pazar günü düzenlenen panelle sona erdi.


















 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hacımurat 1 hafta önce

Tebrikker

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129

banner116