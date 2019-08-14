Nurhak Kültür Şenlikleri, binleri buluşturdu

Yaklaşık 10 bin Nurhaklının buluştuğu şenlikte, Dertli Divani, İlkay Akkaya ve Moğollar grubu, sahne performansları ile katılımcıları coşturdu.

Nurhak Belediyesi’nin organize ettiği Nurhak Kültür Şenlikleri’nin 13.sü, 3 güne yayılan programlarla dolu dolu geçti. Etkinlikler, Nurhak Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen yerel yönetimlerde demokrasi ve katılımcılık konulu panelle başladı. Panelin bitiminde Eğreti Düşler şiir dinletisi yapıldı. Şenliklerin ikinci gününde ise CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile gazeteci-yazar İsmail Saymaz, Sibel Hürtaş’ın moderatörlüğünde ‘Demokratikleşmenin Neresindeyiz’ adlı söyleşi programı gerçekleştirdi. Şenliklerin konser bölümü ise Nurhak Lisesi bahçesinde yapıldı.

13. Nurhak Kültür Festivali ve Şenlikleri’nin açılış konuşmasını yapan Nurhak Belediye Başkanı Av. İlhami Bozan, şenliklerin barışı, dostluğu ve kardeşliği pekiştirmek adına gerçekleştiğini ifade etti.

Başkan Bozan, “Nurhak Kültür Festivali ve Şenliklerini 13 yıldır geleneksel olarak sürdürüyoruz. Barışa, kardeşliğe ve dostluğa değerler katmak adına çıkılan yolda 13 yılı geride bıraktık. Hepinize katıldığınız ve bu güzel akşamı bizlere yaşattığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da, dev organizenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Dertli Divani, İlkay Akkaya ve Moğollar grubu sahne alarak seslendirdikleri ezgilerle katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonrasında şenliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere, türküleriyle halkı coşturan sanatçılara plaket takdim edildi.

Şenlikler, 11 Ağustos 2019 Pazar günü düzenlenen panelle sona erdi.





































