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Nurhak Kaymakamı Pendik, görevine başladı

30 Kasım 2016 tarihli Müşterek Kararname ile Nurhak Kaymakamlığı’na atanan İsmail Pendik, görevine başladı.

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Nurhak Kaymakamı Pendik, görevine başladı

            30 Kasım 2016 tarihli Müşterek Kararname ile Nurhak Kaymakamlığı’na atanan İsmail Pendik, görevine başladı.

            Kararname ile Güçlükonak Kaymakamlığı’na atanan Osman Demir’in yerine atanan Kaymakam İsmail Pendik, 1986 Sivas-Ulaş İlçesi Kurtoğlu köyü doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Kurtoğlu Köyünde tamamlayan Pendik, lise eğitimini Sivas’ta tamamladıktan sonra 2004 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı.

Kamu Yönetimi Bölümünü dereceyle tamamlayan ve aynı zamanda İşletme Bölümünden çift anadal programı kapsamında mezun olan Pendik, 2010 yılında Devlet Personel Başkanlığında 5 ay Uzman Yardımcılığı görevini yürüttü. Aynı yıl Kaymakam Adayı olarak Kahramanmaraş Valiliğinde göreve başlayan Pendik, Andırın, Pazarcık, Göksun, Kırklareli-Pehlivanköy, Edirne-Lalapaşa ilçelerinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Pendik, kaymakamlık kursunu üstün başarılı derecesiyle bitirdikten sonra 25 Eylül 2014 tarihinde Gülnar Kaymakamlığındaki görevine başladı. 30 Kasım 2016 tarihi ve 2016/836 sayılı Müşterek Kararname ile Nurhak Kaymakamlığına atanan Kaymakam İsmail Pendik, evli ve bir çocuk babasıdır.

Nurhak Kaymakamı İsmail Pendik, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

 

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