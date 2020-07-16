Nurhak Kaymakamı Cihat Koç'tan koronavirüs açıklaması

Pandemi sürecinin başından itibaren 4 buçuk ay boyunca ilçemizde virüsün görülmemesiyle ilk hedefimize, geçtiğimiz hafta talihsiz bir şekilde bir ailemize bulaşan virüsün sadece aile içinde kalmasıyla da ikinci hedefimize ulaştık."



İlçemiz afaki pozitif vaka söylentileri doğru olmamakla birlikte pozitif vaka sayısı bir elin parmakları kadardır. Panik olmadan ama rahat da olmadan tedbiri elden bırakmamalıyız. Şuan için herşey kontrol altında olmakla beraber yeni normalleşme sürecinde tedbiri gevşetmek vahim sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.

İlçeye il merkezinden gelen bir vatandaş nedeniyle Nurhak'ta vaka görüldüğünü vurgulayan Kaymakam Koç, "İl merkezinden ailesini ziyarete gelen ve Covid-19 olduğunu bilmeyen bir vatandaşımız ne yazık ki Kahramanmaraş’a döndükten sonra pozitif olduğu anlaşılıp kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet ailesine baş sağlığı diliyorum. Merhumun pozitif olduğu bilgisi üzerine filyasyon ekibimizin özenli çalışması ve özellikle ailenin maske ve mesafe kurallarına uymasıyla virüsün yayılmasının önüne geçilmiş oldu. Bu vatandaşlarımız sağlık durumları gayet iyi olup herhangi bir hastalık belirtileri olmamakla beraber izole edilmişlerdir.İlçemiz afaki pozitif vaka söylentileri doğru olmamakla birlikte pozitif vaka sayısı bir elin parmakları kadardır. Panik olmadan ama rahat da olmadan tedbiri elden bırakmamalıyız. Şuan için herşey kontrol altında olmakla beraber yeni normalleşme sürecinde tedbiri gevşetmek vahim sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.

İlçedeki koronavirüs vakası sayısının bir elin parmaklarını geçmeyecek şekilde olduğunu belirten Kaymakam Koç, şunları söyledi:"Pandemi süreci boyunca devletimizin aldığı tedbirler ve bu tedbirlere vatandaşımızın ciddi manada uyumu neticesinde ilçemizde herhangi bir pozitif vaka görülmemişti. Sürecin başında biri ana hedef olmak üzere iki hedefimiz vardı. İlçemize virüsü sokmamak ve şayet bir şekilde bulaş gerçekleşirse yayılmadan kontrol altına almak.