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Nurhak ilçesinde kar tatili uzadı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde bugün sadece taşımalı eğitim yapılan bölgeleri kapsayan kar tatili, 28 Aralık 2016 Çarşamba günü için tüm ilçeyi kapsayacak şekilde uzatıldı.

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Nurhak ilçesinde kar tatili uzadı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde bugün sadece taşımalı eğitim yapılan bölgeleri kapsayan kar tatili, 28 Aralık 2016 Çarşamba günü için tüm ilçeyi kapsayacak şekilde uzatıldı.

İki gündür bölgede etkili olan kar yağışından en fazla nasibini alan ilçelerin başında Nurhak geliyor. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 cm’yi buldu. Yüksek kesimlerdeki kırsal mahallelerde ise daha çok etkili olan kar yağışı nedeniyle taşıma merkezlerindeki okullar Salı günü (bugün) için tatil edildi. Gündüz saatlerinde de kar yağışının dinmemesi 28 Aralık 2016 Çarşamba günü için de tatil kararı alınmasına neden oldu. Nurhak ilçesi genelinde okulların tatil edildiğine dair kararı Belediye Başkanı Av. Ahmet Akkuş duyurdu. Başkan Akkuş, “İlçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için 28 Aralık 2016 Çarşamba günü okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir” dedi.

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