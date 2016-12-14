Nurhak halkı teröre karşı yürüdü

Nurhak’ta düzenlenen ‘Teröre Hayır’ ve ‘Polisimizin Yanındayız’ yürüyüşü, büyük katılıma sahne oldu. Yüzlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte terör kınanırken, polislere ise destek sloganları atıldı.

AK Parti Nurhak İlçe Teşkilatı’nın organize ettiği yürüyüşe, ellerine aldıkları Türk Bayrakları ile katılan vatandaşlar, sloganlar eşliğinde Hükümet Konağı’na kadar yürüdüler.

Nurhak İlçe Emniyet Amirliği önünde şehitler için yapılan duanın ardından, İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen terör olayı lanetlendi.

Yoğun kar yağışına aldırış etmeden yürüyüşe katılan vatandaşlara hitap eden AK Parti Nurhak İlçe Başkanı Baki Kurt, terör olaylarının birlik ve beraberliği bozamayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

“10 Aralıkta İstanbul’da emniyet mensubu ve sivil kardeşlerimize karşı alçakça ve haince bir saldırı düzenlenmiştir. Bu kalleşlerin yapmış olduğu alçak saldırıyı kınıyoruz, kınamakla kalmıyor lanetliyoruz. O kalleşler ülkemizi değil bölmek, kılını dahi kıpırdatamayacaklar, insanlarımızı değil birbirine düşman etmek, tam tersi daha sımsıkı bağlanacağız. O hainlere fırsat vermeyeceğiz. O hainlerin kalplerini de hayalleri ile birlikte ülkemizden def edeceğiz. Ülkemizin huzur ve refahı için, gece gündüz demeden, kar kış demeden, soğuk, don, tipi demeden, var gücüyle bıkmadan usanmadan yorulmadan hainlere karşı, kalleşlere karşı, hırsız ve arsızlara karşı dimdik bizleri ve ülkemizi korumaya çalışan polisimizin, askerimizin tüm emniyet mensubu kardeşlerimizin yanındayız.