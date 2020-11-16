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Nurhak Dağı’nın ön yüzünden ilk tırmanış gerçekleştirildi

Hakan Coşkun Nurhak Dağı Dağcılık ve Spor Kulübü üyesi 13 dağcı, Nurhak Dağı’na ön yüzünden ilk kez bir zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Nurhak Dağı’nın ön yüzünden ilk tırmanış gerçekleştirildi
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Hakan Coşkun Nurhak Dağı Dağcılık ve Spor Kulübü üyesi 13 dağcı, 3091 metre yükseklikteki Nurhak Dağı ana zirveye tırmanış yaptı. Nurhak’ın ön yüzünden tırmanışa başlayan dağcılar, 11 saatlik kış tırmanışı yaparak resmi bir rota oluşturdular. Yeni rotanın çok güzel olduğunu belirten dağcılar, Nurhak Dağı’na ön yüzden tırmanmaktan büyük keyif aldıklarını söylediler.

Dağcıları karşılayan Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, tırmanışı gerçekleştiren sporcuları tebrik etti.

Başkan Bozan, Nurhak’ta doğa turizminin geliştirilmesi için yaz ve kış faaliyetlerinin arttırılması gerektiğine vurgu yaparak, “Doğa turizminin ilçemizde geliştirmek için bu tarz faaliyet gerçekleştirecek olan sivil toplum kuruluşlarını da destekleyeceğiz. Büyük bir doğa turizmi potansiyeline sahip olan Nurhak’ın kamu yatırımları ile desteklenmesi ilimiz açısından da büyük bir kazanım olacaktır” dedi.


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