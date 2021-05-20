Nurhak Belediyesi’nden pandemiden etkilenen esnafa can suyu

Başkan Bozan, kantin, kahvehane ve minibüs işletmecilerine 750’şer TL nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Ramazan ayı süresince de ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi ulaştırdıklarını hatırlatan Başkan Bozan, “İmkanlarımız ölçüsünde vatandaşımıza da esnaflarımıza da omuz vereceğiz” dedi.

Covid-19 salgını kapsamındaki tedbirlere binaen birçok esnafın işyerini kapatmak zorunda kaldığını belirten Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, bu süreçte dayanışma ruhu içerisinde hareket etmeye çalıştıklarını söyledi.

Nurhak Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda kapalı olan kahvehane ve kantinler ile işleri azalan minibüs işletmecilerine 750 şer lira nakdi destek verileceğini anlatan Başkan Bozan, “Bu desteğin, esnaflarımıza can suyu olacağını düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“El ele bu zor günleri geride bırakacağız” diyen Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, “Vatandaşımız ve esnafımız yalnız olduklarını asla düşünmesinler. Esnaflarımız için aldığımız nakdi destek kararının yanı sıra il dışına hasta götüren vatandaşlarımıza 500 lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Geride bıraktığımız ramazan ayında da ihtiyaç sahibi 230 ailemize gıda paketi desteğinde bulunduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da imkanlarımızı seferber ederek halkımızın ve esnafımızın yanında olacağız” ifadelerini kullandı.