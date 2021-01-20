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Nurhak Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

Kar yağışı ve soğuk havanın en çok etkilediği Nurhak’ta belediye ekipleri, beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Nurhak Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı
 Son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava insanlar kadar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan Nurhak Belediyesi, can dostlarımızın olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için çalışmalarını sıklaştırdı. Ekipler, şehrin farklı noktalarındaki açık alanlara beslenme noktaları yerleştirdi. Ekipler, birçok noktaya da mama ve yem bıraktı.

Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğunu belirten belediye yetkilileri, başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvanların soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için vatandaşların hassasiyet göstermelerini istedi.



Yerel Manşetler
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