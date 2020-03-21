Nurhak Belediyesi, koronavirüse karşı vatandaşların ateşini ölçtü

Nurhak Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı teyakkuza geçti. Belediye zabıta amirliği görevlileri, pazarda alışveriş yapan ve sokaklarda vakit geçiren vatandaşlarla esnafların vücut ateşini dijital termometrelerle ölçtü. Vatandaşlara ve esnaflara, bireysel olarak almaları gereken tedbirler hakkında da bilgilendirmeler yapılırken kolonya ikram edildi.

Koronavirüse karşı ilçe genelinde sağlık önlemlerini en üst seviyeye çıkardıklarını ifade eden Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, çalışmalarla ilgili olarak sosyal medya hesabından, “Dünyayı etkisi altına alan virüs karşısında halkımızın sağlığı için tedbiri elden bırakmıyor, toplu kullanım alanlarında gerekli çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Belediyemiz zabıta amirliğince pazar esnafımız ve pazarda bulunan vatandaşlarımızın açık işyeri çalışanlarının ateşlerine bakılarak kolonya ile elleri dezenfekte edilmiştir. İlçemiz merkezinde açık olan işyerlerini, dışarıda olan vatandaşlarımızın, dolmuş sürücü ve yolcuların, taksicilerin, eczane ve çeşitli hizmet kurumlarındaki personellerin ateşlerini ölçerek tavsiyelerde bulunduk” açıklamasını yaptı.







