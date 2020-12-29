Nurhak Belediyesi, asgari ücreti 3 bin 100 TL olarak açıkladı

Nurhak Belediyesi’nin, ilk sözleşmeden itibaren personellerine ödeyeceği asgari ücret belli oldu. Belediye Başkanı İlhami Bozan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Asgari ücret 2 bin 825 lira olarak açıklandı. Nurhak Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan personel için asgari ücret ilk sözleşmeden itibaren net 3 bin 100 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da, Başkan Bozan’ı tebrik ederek AK Partili belediyelere, “AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir ve AK Partili ilçe belediyeler sizden de bekliyoruz” çağrısını yaptı.