Nüfus Müdürlüğü, 100 bin işlem gerçekleştirdi

Elbistan İlçe Nüfus Müdürlüğü, 2016 yılını yoğun bir tempoyla geçirdi. 15 personelin görev yaptığı Nüfus Müdürlüğü, 2016 yılı içerisinde 100 bin 51 adet işlem gerçekleştirdi.

Elbistan İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Gören, 2016 yılı istatistikleri hakkında bilgi verdi. Nüfus Müdürlüğü’nde en çok gerçekleştirilen işlem ise, 48 bin 351 ile nüfus kayıt örneği oldu. Bunu, 25 bin 483 işlem ile adres işlemleri takip etti.





Elbistan İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Gören, 2016 yılını yoğun bir çalışma temposunda geçirdiklerini kaydetti.

Gören, “Yıl içerisinde 2 bin 848 adet doğum kaydı yapılırken, 574 kişinin ölüm kaydı yapıldı. Yıl içinde bin 83 adet evlenme kaydı gerçekleştirilirken, 331 adet boşanma işlendi. 2016 yılı içerisinde yine 12 bin 279 adres değiştirme işlemi yapılırken, 13 bin 204 adet yerleşim yeri belgesi verildi. 28 adet aile cüzdanı düzenlenirken, 6 bin 664 adet kadın, 9 bin 213 adet erkek olmak üzere toplam 15 bin 887 adet nüfus cüzdanı düzenlendi. Yıl içinde 48 bin 351 adet nüfus kayıt örneği verildi. 2016 yılı içerisinde Elbistan Nüfus Müdürlüğü’nde toplam 100 bin 51 adet işlem gerçekleştirildi. Diğer yandan adres beyanından dolayı 383 kişiye idari para cezası uygulandı” bilgilerini aktardı.