Norovirüs salgın davasının ilk duruşması görüldü

Duruşmada, sanıklar suçlamaları kabul etmezken, müştekiler ise sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Duruşmada ayrıca, sanıklar hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan açılan davanın taksirle yaralama suçu üzerinden devam etmesi de gündeme geldi.

Elbistan’ın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kaynarca Terfi İstasyonu’ndaki keson kuyulara ‘norovirüs’ bulaşması sonucunda resmi kayıtlara göre 52 bin 65 kişi bulantı, ateş ve kusma gibi şikayetlerle hastaneye akın etti. Elbistan’daki sağlık kuruluşlarının yanı sıra Afşin, Ekinözü, Nurhak ve Malatya’nın Darende ilçesinde bile Elbistan’dan gelen hastalara müdahale edilmeye çalışıldı. 26 Ağustos 2016 Cuma günü ilk başta çocuklarda etkisini gösteren virüs, hava yoluyla da bulaşınca neredeyse ilçedeki tüm vatandaşları etkiledi. Salgın, 1 haftadan fazla süre devam etti. Elbistan’da keson kuyulara karışan ve yaklaşık 60 bin insanı etkileyen norovirüs kaynaklı salgının başlangıcından 8 gün sonra musluklara sağlıklı içme suyu verilmesine başlandı.

Resmi kayıtlara göre 52 binden fazla kişinin zehirlenmesi ile ilgili olarak Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma, yargılama aşamasına geldi. O dönemde Kahramanmaraş Su Ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü olan Mustafa Altınok ve KASKİ Elbistan Şube Müdürü Soner Demirci görevden alındı. Başlatılan soruşturma kapsamında KASKİ ve o dönemki adıyla İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde görevli 11 kişi hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan açılan davanın ilk duruşması, Elbistan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 11 sanıktan 9’u ile avukatları mahkeme salonunda hazır bulunurken sanık listesinde olmasına rağmen o dönem Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü olan Mustafa Altınok duruşmaya katılmadı.

Sabah saatlerinde başlayan duruşmada, ilk olarak sanıkların ifadeleri alındı. Sanıklardan şikayetçi olan 13 kişiden mahkemeye katılanlar da dinlendi. Sanıklar, üzerlerine atılı ‘görevi kötüye kullanmak’ suçunu kabul etmedi. Sanıklar, olayda belediyenin de kusurlu olduğunu öne sürerek davaya dail edilmesi gerektiğini söyledi. Müştekiler ise, sanıkların görevlerini ihmal ettikleri gerekçesi ile maddi ve manevi olarak zarar gördüklerini belirterek en üst sınırdan cezalandırılmalarını istedi. Öğleden sonra biten duruşma sonunda başta KASKİ, Elbistan Devlet Hastanesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden olayın yaşandığı günlere ait olarak evrakların ve kayıtların istenmesi kararlaştırıldı. Duruşmaya katılmayan sanıkların, bir sonraki celsede SEGBİS aracılığı ile ifadelerinin alınmasına, duruşmada yer almayan müştekilerin de zorla getirilmesine karar verildi.

Bir sonraki duruşmanın ise 5 Temmuz 2019 Cuma günü yapılması kararlaştırıldı.