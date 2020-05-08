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Nöbetçi petrol ve lastikçiler belli oldu

Elbistan’da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında açık olacak akaryakıt istasyonları ve oto lastik tamircileri belirlendi.

Nöbetçi petrol ve lastikçiler belli oldu
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu 5.kez uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların acil yakıt ihtiyaçlarının karşılanması için nöbetçi akaryakıt istasyonu ve nöbetçi oto lastik tamircisi sistemi kullanılıyor. Elbistan’da da sokağa çıkma yasağı süresince her gün 2 istasyon olmak üzere 4 akaryakıt istasyonu ve oto lastikçinin ismi belirlendi.

Buna göre, yasağın ilk gününde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Shell Petrol ile Gariplik Caddesi üzerindeki İnci Petrol açık olacak. Yasağın son gününde ise Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki Polatlar Petrol ile Binali Yıldırım Bulvarı üzerindeki Safir Petrol hizmet verecek.

Sokağa çıkma yasağının olduğu Cumartesi günü Binali Yıldırım Bulvarı üzerindeki Teber Gül ve Cuma Özer’in işletmeciliğini yaptığı oto lastikçiler açık olacak. Pazar günü de Binali Yıldırım Bulvarı’ndaki Asım Tekin’e ait oto lastikçi ile Sanayi Sitesi 9.Sokak’ta bulunan Necmettin Sönmez’e ait lastikçi hizmet verecek.


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