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Nöbetçi akaryakıt istasyonları belli oldu

Nöbetçi akaryakıt istasyonları belli oldu
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Elbistan’da uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak akaryakıt istasyonları belirlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının süresi, 1 Mayıs’ın da resmi tatil olması nedeniyle 3 güne çıkarıldı. Birçok işletme, kısıtlama süresince kepenklerini indirirken acil yakıt ihtiyaçlarının karşılanması için de nöbetçi akaryakıt istasyonu sistemi uygulanıyor. Elbistan’da da sokağa çıkma yasağı süresince her gün 2 istasyon olmak üzere 6 akaryakıt istasyonunun ismi belirlendi. Buna göre, yasağın ilk gününde yani 1 Mayıs Cuma günü Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Topallar Petrol ile Elbistan-Göksun karayolu üzerindeki Kervansaray Petrol açık olacak. Yasağın ikinci günü olan 2 Mayıs Cumartesi günü ise Tepebaşı Caddesi üzerindeki Alagözler Petrol ile Pınarbaşı’ndaki Kaynarca Petrol hizmet verecek. Yasağın son gününde ise Nurhak kavşağındaki Ensar Petrol ile Çilingir Caddesi’ndeki Yarbılar Petrol açık olacak.  


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