Nöbetçi akaryakıt istasyonları belli oldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının süresi, 4 güne çıkarıldı. Birçok işletme, kısıtlama süresince kepenklerini indirirken acil yakıt ihtiyaçlarının karşılanması için de nöbetçi akaryakıt istasyonu sistemi uygulanıyor. Elbistan’da da sokağa çıkma yasağı süresince her gün 2 istasyon olmak üzere 8 akaryakıt istasyonunun ismi belirlendi.

Buna göre, yasağın ilk gününde yani 23 Nisan Perşembe günü Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Yılmazlar Petrol ile Çoğulhan yolu üzerindeki Kamil Poyraz Petrol açık olacak. Yasağın ikinci günü olan 24 Nisan Cuma ise ikisi de Çoğulhan yolu üzerinde bulunan Tunahan Bey Petrol ve BÖLTAŞ Petrol hizmet verecek. Cumartesi günü ise Yunus Emre Mahallesi’ndeki Akın Petrol ile Karaelbistan Mahallesi’ndeki Mavigöl Petrol hizmet verecek. Yasağın son gününde ise Tepebaşı Caddesi’ndeki Kristal Petrol ile Malatya kavşağındaki Mütay Petrol açık olacak.